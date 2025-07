Regering VS in gesprek met 5 staten over detentiecentra migranten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering is in gesprek met vijf door Republikeinen geleide staten om er nieuwe detentiecentra voor migranten te bouwen. Dat meldt minister van Binnenlandse Veiligheid, Kristi Noem. De nieuwe faciliteiten worden volgens Noem gemodelleerd naar een detentiecentrum in Florida dat bekendstaat als Alligator Alcatraz.

"We hebben verschillende andere staten die Alligator Alcatraz daadwerkelijk als voorbeeld gebruiken voor hoe ze met ons kunnen samenwerken", zei Noem op een persconferentie in Florida, zonder de namen van de bewuste staten te noemen.

Alligator Alcatraz is een detentiecentrum voor migranten. Het ligt op ongeveer 60 kilometer van Miami in een uitgestrekt subtropisch moerasgebied vol alligators, krokodillen en pythons.

Door de vele arrestaties door immigratiedienst ICE, onderdeel van het strenge anti-immigratiebeleid van president Donald Trump, zijn er meer detentiecentra nodig.