Regeringspartij Japan stevent af op verlies absolute meerderheid

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - De Japanse regeringspartij gaat zeer waarschijnlijk haar absolute meerderheid verliezen. Dit zeggen exitpolls na de parlementsverkiezingen die zaterdag werden gehouden. Het is nog onduidelijk of de regeringspartij, de Liberaal Democratische Partij (LDP), een meerderheid kan bemachtigen samen met de sociaal conservatieve Komeito partij, die al jaren een coalitiepartner is van de LDP.

Vooralsnog liggen de stemmen nog te dicht bij elkaar om de verkiezingsuitslag uit te roepen, maar het is wel waarschijnlijk dat de LDP geen absolute meerderheid meer zal hebben in het parlement. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de LDP geen meerderheid weet te bemachtigen.