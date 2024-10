OVSE meldt 'spanning en intimidatie' tijdens verkiezing Georgië

TBILISI (ANP/RTR) - De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die de verkiezing van zaterdag in Georgië heeft geobserveerd, stelt dat er "een gespannen atmosfeer heerste" tijdens de stembusgang. Volgens de organisatie werden kiezers geïntimideerd en onder druk gezet.

De verkiezing werd met 54 procent van de stemmen gewonnen door Georgische Droom (GD), meldde de Georgische kiescommissie eerder op zondag. Maar oppositiepartijen betwisten die uitslag en zeggen dat de resultaten zijn "vervalst" en dat de verkiezing is "gestolen".

De OVSE zegt dat met name overheidsmedewerkers onder druk werden gezet tijdens het stemmen. Ook zag de organisatie dat kiezers hun stemgedrag lieten beïnvloeden door angst voor vergelding.

'Oneven speelveld'

De internationale organisatie, waar 57 landen, inclusief Rusland, deel van uitmaken, stelde vast dat "de verkiezingen in het algemeen genomen goed waren georganiseerd", maar dat er "een oneven speelveld" was gecreëerd door de partij die aan de macht is. Dit is Georgische Droom, de partij die werd opgericht door de miljardair Bidzina Ivanishvili en opnieuw een absolute meerderheid claimt.

Eerder hadden ook al waarnemers van andere, lokale organisaties melding gemaakt van misstanden tijdens de verkiezing van zaterdag.