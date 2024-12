Regisseur Roman Polanski vrijgesproken in smaadzaak

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse hof van beroep heeft filmmaker Roman Polanski vrijgesproken van smaad in een zaak die een Britse actrice tegen hem had aangespannen. Charlotte Lewis beschuldigde de regisseur van verkrachting, maar Polanski noemde dat eerder een "gruwelijke leugen". Het strafhof in Parijs oordeelde in mei dit jaar al dat er geen sprake was van laster door de Frans-Poolse filmmaker.

Woensdag oordeelde het Franse hof van beroep dat Polanski inderdaad geen misbruik had gemaakt van zijn vrijheid van meningsuiting door de beschuldiging van Lewis als een "gruwelijke leugen" te bestempelen. De 91-jarige regisseur hoeft de 57-jarige actrice daarom ook geen vergoeding te betalen, oordeelde het hof. De uitspraak in mei had overigens alleen betrekking op de aanklacht van smaad en niet op de beschuldiging van Lewis van verkrachting door Polanski.

De vermeende verkrachting waar Polanski in eerste instantie voor was aangeklaagd, zou in de jaren tachtig hebben plaatsgevonden toen Lewis nog een tiener was. De regisseur van films als The Pianist en Chinatown is in de loop der jaren door meerdere vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting.