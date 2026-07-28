ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reisadvies Spanje naar geel om natuurbranden

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 18:50
anp280726180 1
DEN HAAG (ANP) - Het reisadvies voor Spanje is vanaf dinsdag geel vanwege de natuurbranden die er woeden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het mogelijk is om naar Spanje te reizen, "maar bekijk voorafgaand en tijdens uw reis of uw bestemming getroffen is".
"De natuurbranden kunnen leiden tot wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit en verstoringen van het verkeer en andere voorzieningen. Ook kunnen lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren", vervolgt het ministerie. "De situatie kan snel veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind."
Het is belangrijk om het lokale nieuws en de weersverwachting in de gaten te houden en aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, aldus het ministerie.
De Spaanse premier Pedro Sánchez zei dinsdag wel dat brandweerlieden het licht aan het einde van de tunnel beginnen te zien bij het bestrijden van de natuurbranden. De branden hebben dit jaar al meer dan 170.000 hectare verwoest.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-526322530

Je huis is je grootste pensioenpot — maar zo duur is het om de overwaarde zelf écht te gebruiken

Scherm­afbeelding 2026-07-28 om 06.32.05

Vakantie: takje tegen je deur en 11 andere trucs die inbrekers gebruiken om te zien je weg bent

politicus rusland wil sancties coca cola1435289304 584x380

Populaire zoetstof mogelijk toch schadelijk voor de hersenen

Loading