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Eigenaar Gucci en Balenciaga ziet eerste tekenen van herstel

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 18:28
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PARIJS (ANP) - Kering, de eigenaar van onder meer Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta en Balenciaga, heeft in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei laten zien. De verkopen van het belangrijke modemerk Gucci daalden nog wel, maar minder hard dan marktkenners hadden verwacht.
"Binnen de hele groep zien we de eerste tekenen dat onze merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Die positieve trend zette in het tweede kwartaal verder door, ook bij Gucci", zei Luca de Meo, topman van het Franse modeconcern.
Kering, dat wordt gecontroleerd door de familie Pinault, behaalde een omzet van 7,2 miljard euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is 1 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij het onderdeel Gucci daalden de verkopen echter met 2 procent.
Het concern presteerde de afgelopen jaren minder goed dan zijn concurrenten. Dat komt vooral doordat de collecties van Gucci minder aansloegen bij vermogende consumenten.
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