Reiskoepel: geen Nederlandse toeristen in Israël via bureaus

LEUSDEN (ANP) - Via reisorganisaties zitten momenteel geen Nederlandse toeristen in Israël, zegt brancheorganisatie ANVR. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag voor heel Israël een rood reisadvies gegeven omdat het daar te gevaarlijk is door de opgelopen spanningen in die regio.

"Van onze leden hebben we te horen gekregen dat na oktober de reizen naar Israël zijn stilgevallen", zegt een woordvoerster van ANVR. Daarmee doelt ze op het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas vorig jaar. "Het is al een tijdje onrustig daar en KLM is ook gestopt met vliegen naar Tel Aviv."

Universiteiten zeggen dat ze geen Nederlandse uitwisselingsstudenten in Israël hebben om het uitbreken van de oorlog. Het reisadvies voor Israël was eerder deels oranje, waaronder voor populaire bestemmingen zoals Tel Aviv en Jeruzalem. Nu het advies voor het hele land rood is, raadt Buitenlandse Zaken Nederlanders af naar het land te gaan.