Djokovic grapt met Alcaraz en gelooft dat zijn goud nog komt

PARIJS (ANP) - Novak Djokovic weet zeker dat Carlos Alcaraz nog eens goud wint op de Olympische Spelen. Dat zegt hij op Instagram, een dag na zijn gewonnen finale tegen de Spanjaard. "Jouw goud komt nog wel", aldus de 37-jarige Serviër.

"Gefeliciteerd met de geweldige Spelen die je hebt gehad. Gezien je leeftijd, je energie en de manier waarop je speelt, heb je waarschijnlijk nog twintig olympische toernooien te gaan", grapt de 24-voudig grandslamwinnaar. Alcaraz is pas 21 jaar oud en wordt samen met de Italiaan Jannik Sinner gezien als de toekomst van het mannentennis.

Alcaraz reageerde onder de post van de Serviër: "Bedankt grootheid. Ik kan niet wachten op de volgende!"

Golden Slam

Djokovic maakte zijn tennisdroom zondag compleet door de zogenoemde Golden Slam compleet te maken. Daarvoor moet een speler alle grandslams minimaal een keer winnen, net als olympisch goud in het enkelspel. De gouden plak was de enige prijs die hij nog niet had.

Alleen Serena Williams, Rafael Nadal, André Agassi en Steffi Graf deden dat ook al eens.