MARSEILLE (ANP) - Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de Olympische Spelen de gouden medaille veroverd in de Ilca 6-klasse, voorheen de Laser Radial. De 36-jarige Friezin was vrijwel het hele evenement een klasse apart en verzekerde zich een dag voor de afsluitende medalrace al van de tweede olympische titel uit haar carrière.