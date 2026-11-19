VOORSCHOTEN (ANP) - De Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg start een onderzoek naar de verkeersveiligheid in de vier gemeenten. De aanleiding hiervoor is dat er jaarlijks veel verkeersongelukken gebeuren, ondanks inspanningen om deze terug te dringen.

Volgens de Rekenkamer zijn vooral kwetsbare verkeersdeelnemers relatief vaak het slachtoffer, zoals naar school gaande kinderen en fietsers. Het gaat om tientallen en soms meer verkeersslachtoffers per jaar.

Het onderzoek zal zich vooral richten op de vraag in hoeverre gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan invloed hebben op de verkeersveiligheid. Er zullen onder meer scholen bezocht en gevaarlijke routes in kaart gebracht worden.

De resultaten van het onderzoek worden half 2027 verwacht.