DUBAI (ANP) - Iran geeft via bemiddelende landen te kennen dat het een wapenstilstand met Israël wil sluiten, melden internationale media. Iran heeft Golfstaten als Saudi-Arabië, Qatar en Oman dringend gevraagd die boodschap over te brengen aan de Verenigde Staten en Israël, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Israël valt sinds vrijdag nucleaire installaties en militaire doelen in Iran aan en lijkt nog geen gas terug te nemen.