Onze honger naar grondstoffen voor elektrische auto’s bedreigt dit eilandparadijs

Onze groeiende vraag naar grondstoffen voor elektrische auto’s zet een van de rijkste natuurgebieden ter wereld onder druk: Raja Ampat, een keten van tropische eilanden in Indonesië. Dit gebied staat bekend als het ‘Amazonegebied van de Zee’ en herbergt ’s werelds meest diverse koraalriffen en vispopulaties.

Om accu’s voor elektrische voertuigen te produceren is nikkel onmisbaar. Sinds 2020 is er intensief gezocht naar nieuwe winningsterreinen, onder andere op de eilanden van Raja Ampat.

Dronebeelden van de organisatie Global Witness, gedeeld met de Britse openbare omroep BBC, tonen dat daarvoor grote delen bos plaatsmaken voor afgravingen en dat modderige uitschot het kristalheldere zee­water verder troebel maakt. Tussen 2020 en 2024 verdween er al zo’n 500 hectare natuur.

Regering grijpt in

Naar aanleiding van deze grootschalige aantasting heeft de Indonesische regering nu ingegrepen. Van de vijf actieve mijnbouwbedrijven in het gebied is de vergunning van vier partijen ingetrokken, om de unieke biodiversiteit te beschermen. Slechts één consessie blijft geldig op het eiland Gag, waar de grootste nikkel­concentraties liggen. Tegelijkertijd bestaat de vrees dat de overige bedrijven via juridische procedures alsnog toegang proberen te krijgen.

Indonesië produceert inmiddels meer dan de helft van al het nikkel ter wereld. Het land heeft het geld hard nodig, maar de gevolgen zijn dramatisch. Onderzoek wijst uit dat mijnbouw elders in het land ook tot overstromingen en aardverschuivingen leidt.