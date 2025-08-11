Reuters: Leger voorbereid op inzet Nationale Garde in Washington

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse leger bereidt zich voor om de Nationale Garde in te zetten in de hoofdstad Washington. Dat zeggen twee anonieme Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters.

Het is nog niet duidelijk hoeveel troepen van de Nationale Garde mogelijk worden ingezet en wat zij precies gaan doen. President Donald Trump moet nog een definitieve beslissing nemen, maar de troepen staan al wel klaar om ingezet te worden.

Eerder op zondag beloofde Trump daklozen uit Washington te verdrijven en criminelen op te sluiten.

Trump stuurde in juni leden van de Nationale Garde naar Los Angeles. Daar was onrust ontstaan rond protesten tegen invallen van de immigratiedienst ICE. Het lokale bestuur en de gouverneur van Californië waren het niet eens met Trumps beslissing om de Nationale Garde in te zetten.