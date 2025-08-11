Directeur Atletiekunie: systeem sportrechtspraak werkt niet goed

DEN HAAG (ANP) - Pieke de Zwart, algemeen directeur van de Atletiekunie, vindt dat het systeem voor de (sport)rechtspraak "onvoldoende functioneert", zegt hij in interviews met De Telegraaf en het AD. Hij reageert in de kranten op een eerder interview van atlete Zoë Sedney in het blad Runner's World. Zij vertelde daarin aangifte te hebben gedaan tegen een olympisch atleet na het ongewenst filmen van seks. Later trok ze die aangifte weer in, vertelde zij ook.

Het Openbaar Ministerie ging uiteindelijk niet over tot vervolging van de atleet in kwestie. De Zwart had dat liever anders gezien. "Als je deze casus afpelt, is er gewoon sprake van een strafrechtelijke overtreding", zegt hij tegen De Telegraaf. "Als we een politieapparaat zouden hebben dat voldoende bemand is, wordt een aangifte snel opgepakt en zou je - bij wijze van spreken - binnen een week voor de politierechter kunnen komen. Nu blijf je zweven tussen strafrecht en ISR."

Het ISR is de rechtbank van de sportbonden.

Traject met psycholoog

De Zwart laat in de interviews weten dat de betreffende atleet aanvankelijk is verwijderd van Papendal. "Hij werd ook niet meer gesteund en gefaciliteerd", zegt hij tegen De Telegraaf. Maar na zes maanden keerde de atleet toch weer terug. "We zaten natuurlijk in een spagaat. En met een moreel dilemma. Hoe moeten we bestraffen of sanctioneren, terwijl we daar niet eens toe bevoegd zijn?" Wel werden er afspraken gemaakt met de atleet. Hij voldeed vervolgens aan die voorwaarden. De Zwart: "Een van die afspraken was ook dat hij een traject in zou gaan met een psycholoog. Dat traject heeft hij gevolgd."

Op de vraag wat de Atletiekunie nu anders zou doen, antwoordt De Zwart in het AD: "Wat echt anders moet, is de communicatie richting de betrokken atleten en de groep daaromheen. Ik zou ook meer empathie tonen in de formele reacties naar buiten toe. En als je nu leest dat Zoë zich destijds alleen en onvoldoende gesteund heeft gevoeld, zijn we dus tekortgeschoten en hadden we haar intensievere ondersteuning moeten bieden."