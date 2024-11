Rijke landen doen nog steeds geen toezeggingen over geld op COP29

BAKOE (ANP) - Rijke landen willen nog steeds niet zeggen op hoeveel geld ontwikkelingslanden kunnen rekenen in de onderhandelingen op de klimaattop in Azerbeidzjan. De top (COP29) is gepland tot en met vrijdag, maar de onderhandelingen lopen vaak uit. Ook nu verwachten veel diplomaten niet op vrijdag al naar huis te kunnen.

In een persconferentie op de klimaattop zei klimaatcommissaris van de EU Wopke Hoekstra dat hij nog geen bedrag wil noemen, omdat hij eerst duidelijkheid wil krijgen over wat er allemaal meetelt als klimaatfinanciering en welke landen meebetalen. "Anders is het alsof je een prijs afspreekt voor een gevuld winkelmandje, maar ondertussen nog niet weet wat erin zit."