OM eist 2 maanden cel tegen complotdenker Huig Plug voor doxing

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Rotterdam een celstraf van twee maanden geëist tegen de bekende complotdenker Huig Plug (56) uit Katwijk in een van de eerste strafzaken over doxing: het opzettelijk delen van persoonsgegevens met het doel iemand te intimideren. Sinds 1 januari is dat strafbaar.

Plug wachtte de eis in zijn strafzaak niet af. Voorafgaand aan het betoog van de officier van justitie beende hij de zaal uit, omdat hij niet wilde dat de zaak inhoudelijk zou worden behandeld. Ook tijdens een inleidende zitting in april verliet hij voortijdig de zaal.

De Katwijker deelde eind december vorig jaar de persoonsgegevens van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag op X. Dat gebeurde tijdens een lopende strafzaak tegen Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. De persoonsgegevens betroffen volgens het OM het verspreiden van een foto van de officier, een vermeend adres en een vermeend telefoonnummer en gegevens van zijn broer.