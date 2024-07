DEN HAAG (ANP) - Het informatienummer van de Rijksoverheid is vrijdag telefonisch niet bereikbaar door de wereldwijde computerstoring. "U kunt wel een bericht sturen op WhatsApp, X, Facebook of per mail", staat op de website van de landelijke overheid. De wachttijden zijn waarschijnlijk langer dan normaal.

Mensen kunnen de publieksvoorlichting van de Rijksoverheid normaal gesproken bellen op het nummer 1400, van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.