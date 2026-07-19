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Rijkswaterstaat: handhaving Merwedebrug nog onderwerp van gesprek

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 9:09
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GORINCHEM (ANP) - Hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Dat laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat zondagochtend weten. Ze spreekt nu vooral van een oproep aan vrachtverkeer om zich aan de maatregel te houden.
Op camerabeelden is te zien dat er zondagochtend nog wel vrachtwagens over de Merwedebrug rijden.
"De politie kan natuurlijk wel handhaven, maar daar zijn we nog over in gesprek", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Later moet duidelijk worden of er bijvoorbeeld boetes opgelegd gaan worden of dat de handhaving op een andere manier vorm krijgt.
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