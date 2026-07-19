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Minister: Rusland vuurde recordaantal ballistische raketten af

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 9:08
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KYIV (ANP) - Rusland vuurde bij de aanvallen op Oekraïne in de nacht van zaterdag op zondag 41 raketten af, meldt de Oekraïense luchtmacht. Volgens waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha gaat het om een recordaantal ballistische raketten, schrijft hij op X.
Kyiv was het belangrijkste doelwit van de aanval. "Rusland heeft bij een wrede terroristische aanval op de Oekraïense hoofdstad het grootste aantal ballistische raketten sinds het begin van de oorlog afgevuurd", aldus Sybiha.
Achttien raketten werden uit de lucht gehaald, meldt de luchtmacht op Telegram. Daarnaast viel Rusland aan met 125 drones, waarvan 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op twintig locaties wisten de raketten en drones doel te treffen.
Door de aanvallen viel in Kyiv zeker één dode en raakten meerdere mensen gewond. "Bescherming tegen ballistische raketten is onze voortdurende en belangrijkste prioriteit", reageerde president Volodymyr Zelensky op X op de aanvallen.
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