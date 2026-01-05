Rijkswaterstaat: ook dinsdag kan het verraderlijk glad worden

DEN HAAG (ANP) - Ook dinsdagochtend moeten weggebruikers rekening houden met "verraderlijke gladheid", waarschuwt Rijkswaterstaat. De sneeuw houdt komende nacht en ochtend nog aan, verwacht het KNMI. Doordat het vriest, kunnen natte weggedeelten en sneeuwresten bovendien opvriezen.

De wegbeheerder zet alle strooiwagens en sneeuwschuivers die het heeft in, ruim 1200 in totaal. Om de gladheid te bestrijden, zijn 1500 mensen aan het werk. In totaal hebben zij al 124.000 kilometer afgelegd sinds zondag, becijfert Rijkswaterstaat. Ondanks die inzet gebeurden maandag op veel plaatsen ongevallen door de gladheid.

Om ijsplakkaten van de weg te krijgen, heeft de wegbeheerder ook nog zogenoemde calamiteitenmachines tot zijn beschikking: de Lavastorm en de Firestorm. Die zijn de afgelopen dagen ook al herhaaldelijk ingezet, zoals maandag bij Utrecht.