VN-ambassadeur: instellingen Venezuela functioneren als normaal

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 20:20
anp050126220 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Volgens de Venezolaanse VN-ambassadeur Samuel Moncada functioneren de Venezolaanse instellingen als normaal. Dat zei hij tegen de VN-Veiligheidsraad. "De constitutionele orde is gehandhaafd", benadrukte Moncada, en de staat oefent "effectieve controle" uit over zijn gehele grondgebied.
De VS voerden zaterdagochtend vroeg luchtaanvallen uit op Venezuela, pakten president Nicolás Maduro op en brachten hem naar New York. Volgens Moncada heeft dit niet geleid tot chaos in het land. Hij noemde de Amerikaanse operatie "een illegitieme gewapende aanval zonder enige wettelijke rechtvaardiging".
Maduro werd maandag voorgeleid in de rechtbank in New York. Hij wordt onder andere beschuldigd van een "narcoterrorisme-samenzwering". De president pleitte in de zaal onschuldig: "ik heb niets verkeerd gedaan. Ik ben een fatsoenlijk man."
