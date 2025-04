Rijkswaterstaat: Vlaketunnel gaat weer open, probleem opgelost

KAPELLE (ANP) - De Vlaketunnel in de A58 gaat weer open. Een technische storing in de glasvezel is verholpen, meldt Rijkswaterstaat.

De verwachting is dat de tunnel rond middernacht weer open is. Donderdagavond was de tunnel in beide richtingen dicht wegens de storing.

Die begon op woensdagavond. Verkeer richting Bergen op Zoom en Vlissingen moest worden omgeleid.

Vorige week was de Vlaketunnel ook al gesloten in de richting Bergen op Zoom. Toen kwam dat door een ongeluk. Een kraanwagen was er gekanteld.