Geen slachtoffers in appartementencomplex Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD (ANP) - In de uitgebrande appartementen van het complex in Heerhugowaard zijn geen slachtoffers aangetroffen. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

"We denken niet dat er nog iemand wordt gevonden. Bij daglicht is er nog een laatste controle voor de zekerheid. We schalen voor nu af", aldus de zegsman.

Het stutten van de appartementen gaat nog verder door. Er werd al een kraan ingezet om brokstukken te verwijderen. Eerder was in de rest van het gebouw niemand aangetroffen.

Bewoners van het complex zijn elders opgevangen. De zegsman kon niet aangeven hoeveel dat er zijn.

Voorafgaand aan de brand die donderdagavond uitbrak, was er vermoedelijk een explosie. Bij de flat werden meerdere mensen aangehouden. Hun rol bij de brand wordt onderzocht. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.