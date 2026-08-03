RITA na meldingen discriminatie bij Pride: moet iets veranderen

AMSTERDAM (ANP) - Afgelopen weekend hebben opnieuw vele tientallen mensen melding gemaakt van discriminatie rondom evenementen van WorldPride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van WorldPride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie RITA zien dat veel lhbt+'ers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. "Het gaat niet zozeer om de cijfers. Dit is een signaal dat er iets moet veranderen", zegt een woordvoerder.

De ruim 170 meldingen kwamen uit het hele land, veelal van mensen die onderweg waren van, naar en tijdens Pride-evenementen in het centrum van de hoofdstad. Volgens RITA ging het onder meer om mensen die werden uitgescholden, bespuugd of op straat werden lastiggevallen. "Mensen wiens dag verpest is omdat iemand anders vindt dat ze er niet mogen zijn."

De organisatie benadrukt dat het waarschijnlijk slechts een deel is van het werkelijke aantal incidenten. "Iemand moet een drempel over om een melding te doen. We weten niet hoeveel mensen geen melding doen."