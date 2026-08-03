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Von der Leyen bedankt Sánchez voor aanpak migrantencrisis Ceuta

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 14:02
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BRUSSEL (ANP) - EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft premier Pedro Sánchez bedankt voor de manier waarop Spanje de migrantencrisis in Ceuta heeft aangepakt. Ze spreekt in een brief, die in handen is van El País, van "solidariteit", nadat Sánchez afgelopen weekend expliciet had geklaagd over een gebrek daaraan.
Von der Leyen schreef vrijdag op X, in een eerste reactie op de aankomst van de circa 50.000 migranten, dat de situatie "onacceptabel" was. Nadat andere landen Spanje hadden verweten de grens niet goed te hebben bewaakt en zelfs opperden om het land te schorsen als lid van de Schengenzone, beet Sánchez van zich af. Hij noemde de reacties van sommige landen "egoïstisch".
In de brief die Von der Leyen nu aan Sánchez heeft gestuurd, lijkt ze haar toon te hebben veranderd. Ze schrijft dat Spanje en Marokko de crisis "efficiënt" hebben opgelost en dankt beide landen voor het voorkomen dat de migranten naar het vasteland van Europa konden komen.
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