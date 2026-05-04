RIVM: hantavirus niet van mens op mens overdraagbaar

BILTHOVEN (ANP) - In Nederland komen bij mensen infecties voor met verschillende soorten hantavirussen. Muizen en ratten kunnen de virussen bij zich dragen en zo mensen besmetten. Deze virussen zijn niet overdraagbaar van mens op mens. Dat staat op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op een cruiseschip bij Kaapverdië is één opvarende positief getest op het hantavirus, werd in de nacht van zondag op maandag bekend. De WHO spreekt van één bevestigde en vijf mogelijke besmettingen met het hantavirus.

Knaagdieren die het virus bij zich dragen, worden er zelf niet ziek van, maar ze kunnen soortgenoten en ook mensen besmetten via hun urine, speeksel en ontlasting. De kans op besmetting met een hantavirus is heel klein, staat ook op de site van het RIVM. De virussen komen in de hele wereld voor. De hantavirussen die voorkomen in Europa veroorzaken nier- of leverklachten en griepachtige verschijnselen. Het virus kan in opgedroogde urine, ontlasting en speeksel nog twee weken in leven blijven.