RIVM pleit voor neutraal uiterlijk e-sigaretten

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 7:06
BILTHOVEN (ANP) - Elektronische sigaretten zouden een neutraal uiterlijk moeten hebben. Daarvoor pleit onderzoeker Ina Hellmich van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De regel geldt al voor de verpakkingen waar de vapes in zitten, maar zou volgens Hellmich ook moeten gaan gelden voor de apparaten die mensen aan hun mond zetten.
Volgens Hellmich wordt vapen minder aantrekkelijk wanneer alle e-sigaretten er hetzelfde uitzien, bijvoorbeeld wit of bruin. Dat kan het beste in heel Europa worden geregeld, denkt ze. Als in alle landen dezelfde apparaten te koop zijn, hebben mensen geen aanleiding om hun e-sigaretten over de grens te kopen, is de gedachte.
Hellmich deed promotieonderzoek bij de universiteit in Wageningen. Ze constateert dat mensen een rode e-sigaret zoeter vinden dan een witte of een bruine e-sigaret, ook al zit er precies dezelfde tabakssmaak in. Dat laat volgens Hellmich zien "dat kleur de manier waarop mensen een e-sigaretsmaak ervaren en hoe aantrekkelijk ze het vinden, kan beïnvloeden, los van de gebruikte smaakstoffen".
Om vapen te ontmoedigen zijn in 2024 smaakjes verboden. E-sigaretten mogen alleen nog maar naar tabak smaken. Het RIVM constateert dat veel mensen daardoor minder zijn gaan vapen, en een op de vijf vapers is helemaal gestopt.
