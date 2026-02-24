Rob Wijnberg stopt als hoofdredacteur van De Correspondent

AMSTERDAM (ANP) - Het online journalistieke platform De Correspondent is op zoek naar een nieuwe hoofdredactie. Hoofdredacteur en oprichter Rob Wijnberg gaat in een andere rol verder bij het platform en ook adjunct-hoofdredacteuren Rosan Smits en Maaike Goslinga gaan bij De Correspondent verder in een nieuwe rol, maakte de vertrekkende hoofdredactie dinsdag bekend.

De Correspondent bestaat in maart 12,5 jaar. "Dit jubileum is niet alleen een geweldige mijlpaal, maar ook een mooi moment voor een nieuw hoofdstuk in het bestaan van De Correspondent", valt te lezen op de website. Wijnberg gaat verder in zijn rol als oprichter. "Dat is in de eerste plaats een schrijvende rol: je kunt mij weer vaker verwachten op het platform met essays, columns, podcasts en video's", aldus Wijnberg. Hij gaat zich daarnaast bezighouden met vernieuwing op de langere termijn bij De Correspondent.

"Onze beslissing om een nieuwe hoofdredactie te gaan zoeken, is volledig een positief besluit. We hebben nog steeds veel plezier in ons hoofdredactionele werk", laat de vertrekkende hoofdredactie verder weten. "Tegelijkertijd voelden we, mede ingegeven door alle ontwikkelingen in de wereld en onze eigen expertise daarover, ook steeds meer de aandrang zelf in de pen te klimmen."