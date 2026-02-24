ECONOMIE
Bitcoin stevent af op slechtste maand sinds 2022

Economie
door Redactie
dinsdag, 24 februari 2026 om 10:38
bijgewerkt om dinsdag, 24 februari 2026 om 10:44
De waarde van de bitcoin is dinsdag verder gedaald, waardoor de grootste digitale munt afstevent op de slechtste maand sinds 2022. In dat jaar vielen enkele cryptobedrijven om.
De bitcoin daalde dinsdagochtend zo'n 2 procent tot ongeveer 63.200 dollar. De waarde is in februari met meer dan 19 procent gedaald. Dat is de slechtste maandprestatie sinds juni 2022. In dat jaar was er een kettingreactie van faillissementen in de cryptowereld nadat stablecoin TerraUSD was ingestort en bedrijven als cryptohedgefonds Three Arrows Capital en geldschieter BlockFi omvielen.
Met nog een paar dagen te gaan is de bitcoin op weg naar de vijfde maandelijkse daling op rij. Dat is de langste verliesreeks sinds 2018. De economische wereldspanningen rond ingevoerde importheffingen van 10 procent van de Amerikaanse president Donald Trump worden genoemd als oorzaak.

