ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rode Kruis: 1,6 miljoen euro binnen voor noodhulp Nepal

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 15:54
anp310826142 1
DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis heeft op giro 6868 tot dusver 1,6 miljoen euro aan donaties binnengekregen voor noodhulp in het rampgebied in Nepal, na de zware overstromingen van vorige week. "Dankzij deze steun kan de hulporganisatie duizenden mensen direct helpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten", laat de hulporganisatie weten.
Naar de langere termijn wordt ook gekeken. Zo biedt de organisatie gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten. Het Rode Kruis wil de komende tijd ook mensen helpen door vanuit mobiele klinieken gezondheidszorg te bieden.
Volgens het Rode Kruis zijn ongeveer 93.000 mensen getroffen. Meer dan 6000 huizen zijn geheel verwoest. "Soms reikt de modder tot aan de tweede verdieping en zijn woningen compleet opgeslokt", citeert het Rode Kruis de eigen medewerker Fleur Verwer vanuit het rampgebied. "Mensen proberen de modder uit hun woningen te scheppen en zijn op zoek naar hun vermiste familieleden. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-547305120

"Zijn hart stopte gewoon met kloppen": Eddy (60) ligt al vier dagen in coma na aanval van tientallen hoornaars

64814526_m

Er komt noodweer aan vandaag: zware onweersbuien met plaatselijk kans op 70 mm regen

krat-bier-duitse-grens-header

Zoveel goedkoper is een krat bier net over de Duitse grens — en in 2027 wordt het verschil nóg groter

ANP-517696984

Deze populaire zoetstof is gelinkt aan hartaanvallen en infarcten

shutterstock_2714366261

Wat een psycholoog meteen doorziet door 3 gebaren die je maakt

anp300826128 1

Amerikaanse militairen leiders waarschuwen Hegseth voor doorzetten Iranoorlog

Loading