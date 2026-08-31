Zoveel goedkoper is een krat bier net over de Duitse grens — en in 2027 wordt het verschil nóg groter

een euro per liter te vinden, terwijl in Nederland vergelijkbare kratten in de bonus rond twee euro per liter blijven hangen. Wie denkt dat de kloof zich vanzelf sluit, komt bedrogen uit: vanaf 1 januari 2027 wil het kabinet de bieraccijns jaarlijks laten meestijgen met de Een populair A-merk pils is aan de Duitse kant van de grens in de aanbieding rondte vinden, terwijl in Nederland vergelijkbare kratten in de bonus rondblijven hangen. Wie denkt dat de kloof zich vanzelf sluit, komt bedrogen uit: vanaf 1 januari 2027 wil het kabinet de bieraccijns jaarlijks laten meestijgen met de inflatie . Nederland betaalt straks structureel meer — Duitsland niet.

Hoe groot het prijsverschil precies is, hangt af van het merk, de week en de winkel. Maar de bandbreedte is inmiddels zo consequent dat een tochtje over de grens voor grensbewoners bijna een gewoonte is geworden.

De actuele prijsvergelijking: pils per liter

Rond 26 augustus 2026 lagen deze pilsaanbiedingen op de plank:

Bitburger: 20 flessen van een halve liter voor €10,29 per krat — €1,03 per liter.

Veltins: 20 halve liters voor €10,99 per krat bij aankoop van twee kratten — €1,10 per liter.

Krombacher: 20 halve liters voor €12,99 per krat — €1,30 per liter.

Aan de Nederlandse kant lagen in dezelfde periode de actieprijzen aanzienlijk hoger:

Bavaria: €1,80 per liter.

Heineken: €1,98 per liter.

Hertog Jan: vanaf ongeveer €2,08 per liter.

Wie 30 liter pils inslaat, is met een krat Veltins ongeveer €26,40 minder kwijt dan met een krat Heineken.

Bij het duurste Nederlandse voorbeeld tegenover het scherpste Duitse aanbod loopt het verschil op tot €1,05 per liter. Op een krat Duits bier van 10 liter zit dan ruim tien euro voordeel — mits je de brandstofkosten kunt spreiden.

Statiegeld en kratformaat verstoren de eerste blik

Nederlandse kratten zijn traditioneel 24 flesjes van 30 centiliter: 7,2 liter bier. Een Duits standaardkrat bevat vaak 20 flessen van een halve liter: 10 liter bier. Wie kratprijzen naast elkaar legt zonder om te rekenen, vergelijkt appels met peren.

Het statiegeld loopt bovendien niet gelijk op. Op een Nederlands krat rust doorgaans €1,50 statiegeld; op een Duits krat met 24 flessen van 30 centiliter €3,90, en op kleinere Duitse kratformaten €1,50 tot €3,10 — afhankelijk van type en formaat. Voor herbruikbare Duitse bierflessen komt daar per fles €0,08 bovenop; voor eenmalige blikjes en flesjes €0,25 Pfand. Al dat statiegeld krijg je terug bij inlevering, mits je in Duitsland op een geldige inleverlocatie belandt.

Wat het kabinet vanaf 2027 wil veranderen

Op 1 januari 2027 staat een nieuwe stap gepland: de accijns op alcoholhoudende dranken gaat vanaf dat moment jaarlijks automatisch mee met de inflatie. Nu ontbreekt zo'n automatische indexatie in de Wet op de accijns, waardoor de belasting alleen omhooggaat als de wetgever daar apart voor kiest.

De jaarlijkse verhoging volgt straks de tabelcorrectiefactor — de prijsinflatie gecorrigeerd voor tarieven van indirecte belastingen. Onafhankelijke schattingen komen uit op een jaarlijkse stijging van circa 3 tot 4 procent, wat in de praktijk neerkomt op ongeveer één cent extra accijns per glas bier en anderhalve cent per glas sterke drank. Voor 2032 wordt geraamd dat de accijns per glas gemiddeld ongeveer 1,5 cent hoger uitkomt dan vandaag. De structurele meeropbrengst voor de schatkist wordt geschat op ongeveer €130 miljoen per jaar, ongeveer vijf jaar na invoering.

Reken zelf: wanneer loont de rit?

De euro's per liter zeggen niet alles. Wie één krat over de grens haalt, kan de brandstofkosten er zelden uithalen. Twee kratten pils van bekende Duitse merken maken een korte grensrit vaak wel rendabel — mits je in de aanbieding koopt. Bij 30 liter Duits pils tegenover 30 liter Nederlands pils in de bonus praat je bij de scherpste vergelijking al snel over 25 tot 30 euro voordeel, exclusief statiegeld en brandstof.

De rekensom is voor de meeste Nederlanders vooral iets voor grensbewoners of voor wie toch al richting Oberhausen, Emmerich of Kleve rijdt. Woon je diep in de Randstad, dan komt de vraag ineens anders te liggen: één cent per glas erbij, elk jaar opnieuw, is straks wel de nieuwe standaard aan de Nederlandse kant.

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