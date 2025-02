Rode Kruis: 183 gevangenen en drie gijzelaars vrijgelaten

JERUZALEM (ANP) - Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) bevestigt dat een vierde ruil van gijzelaars en gevangenen tussen Israël en Hamas is afgerond. In een verklaring staat dat drie gijzelaars en 183 gevangenen zijn vrijgekomen.

"Dit markeert de voltooiing van de vierde fase van vrijlatingsoperaties die het Rode Kruis in de afgelopen twee weken heeft uitgevoerd, waarbij de terugkeer van 18 gijzelaars en van 583 Palestijnse gevangenen mogelijk is gemaakt", aldus het ICRC. De humanitaire organisatie deed niet mee aan de onderhandelingen tussen de strijdende partijen, maar speelt wel een ondersteunende rol bij het uitwisselen van gevangenen en gijzelaars.

De drie gijzelaars kwamen zaterdagochtend vrij in de Gazastrook en zijn teruggebracht naar Israël. De Palestijnse gedetineerden gingen later in bussen naar Palestijnse gebieden, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.