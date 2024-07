Rode Kruis prikt tot nu toe 350 blaren op Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Hulpverleners van het Rode Kruis hebben bij de Nijmeegse Vierdaagse tot nu toe zo'n 350 blaren geprikt. Volgens een woordvoerster is dat vergelijkbaar met voorgaande jaren rond dit tijdstip op de eerste dag. Een derde van de behandelingen werd gedaan bij de post net na de finish. Daar heeft het Rode Kruis tachtig bedden klaarstaan, waarvan er telkens zo'n vijftig bezet zijn. "Maar het hoogtepunt moet nog komen", zegt de woordvoerster.

Hulpverleners kunnen het aantal mensen dat langskomt goed aan. "Een standaarddrukte, niet gekker dan anders", zo omschrijft een van de hulpverleners de eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse tot nu toe. De combinatie van zon en wolken en een graad of 20 zorgt ervoor dat het met de hulpvragen tot nu toe meevalt.

Bij de EHBO-post zien ze met name wandelaars die last hebben door uitputting en inspanning. Zij krijgen water, suiker of bouillon en kunnen op een stoel op adem komen. Een enkeling heeft kramp of is gestruikeld. Het weer is op deze eerste wandeldag gunstig. "De warmte valt mee, dat scheelt. Zodra de zon zich laat zien, zie je wel dat het wat drukker wordt", zegt een teamleider. "Maar tot nu toe valt het mee met de drukte."

De meestgestelde vraag bij de EHBO-posten komt van lopers met blaren. Die worden verwezen naar de blarenpoli even verderop. Zij kunnen daar tot 19.00 uur terecht.