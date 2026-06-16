Rode Kruis zoekt meer hulpverleners vanwege inzet in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis heeft de handen vol aan hulpverlening in Ter Apel. Dagelijks zijn gemiddeld 22 medewerkers ter plaatse om hulp te bieden aan asielzoekers die wachten op het voorterrein van het aanmeldcentrum. Om de komende periode hulp te kunnen blijven bieden, zoekt de organisatie nieuwe medewerkers.

De hulpverleners in Ter Apel komen uit het hele land. Het zijn betaalde krachten, maar ook vrijwilligers. "Dit betekent dat zij hun normale werkzaamheden niet kunnen doen. Voor even is dat geen probleem, maar dit zorgt er natuurlijk wel voor dat er gaten ontstaan", zegt een woordvoerder. Daarom heeft de organisatie vacatures openstaan voor nieuwe vrijwilligers en betaalde krachten.

Volgens de woordvoerder zet de inzet van zoveel mensen iedere dag druk op de organisatie. "Maar we redden het wel", zegt ze. Wel herhaalt het Rode Kruis dat een structurele oplossing nodig is voor het overvolle aanmeldcentrum. "Wij zijn een noodhulporganisatie voor tijdelijke hulp. Dit zou dus echt door de overheid moeten worden opgelost."