Roemeense delegatie in Drents Museum na kunstroof

ASSEN (ANP) - Een delegatie van het Nationaal Historisch Museum van Roemenië is in het Drents Museum in Assen om de uitgeleende voorwerpen van de Dacia-tentoonstelling te "controleren en terug te brengen". Dat meldt het museum uit Boekarest dinsdag, enkele dagen na de kunstroof in Assen van afgelopen weekend. Daarbij werden vier archeologische topstukken buitgemaakt die het Nationaal Historisch Museum van Roemenië had uitgeleend aan het Drents Museum.

De gestolen objecten, waaronder een gouden helm uit het rijk Dacië die voor Roemenië van grote cultuurhistorische waarde is, waren onderdeel van de tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. Eerder was al aangekondigd dat een delegatie uit Roemenië in Assen zou langskomen om te controleren of ook andere voorwerpen uit die expositie beschadigd waren geraakt bij de diefstal. De delegatie zou zondag aankomen, zo werd eerder bekendgemaakt.

Onduidelijk is of de Roemeense museummedewerkers inderdaad zondag zijn aangekomen en wanneer ze de voorwerpen weer mee terugnemen naar het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Het Drents Museum laat desgevraagd alleen weten dat het "gebruikelijk" is dat medewerkers van andere musea na afloop van een tentoonstelling komen "om alle objecten in te pakken en mee terug te nemen". Meer details zegt ze niet te kunnen geven.