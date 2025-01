NAVO-crisis door Trumps Groenland-dreigement: Artikel 5-conflict 'zou bizarre situatie zijn'

Donald Trumps opvallende dreigement om Groenland desnoods met geweld in te lijven, brengt de eenheid binnen de NAVO in gevaar. Mocht Trump daadwerkelijk overgaan tot een militaire aanval op het Deense gebied, dan zou dat Artikel 5 van het NAVO-verdrag activeren. “Dat zou betekenen dat het Europese deel van de NAVO en Canada in oorlog zouden zijn met de Verenigde Staten”, stelt voormalig commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif.

Na Trumps omstreden uitspraak besloot Denemarken zijn militaire aanwezigheid op Groenland te vergroten. Het land maakt twee miljard euro vrij voor de bouw van drie marineschepen. Premier Mette Frederiksen benadrukt het belang van Europese samenwerking en overlegt vandaag met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Later deze week staan gesprekken gepland met de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz.

Bedreiging voor stabiliteit

Ondanks de aangekondigde investeringen blijft de verdediging van Groenland een enorme uitdaging. Groenland is namelijk vier keer zo groot als Frankrijk. De Kruif noemt het “buitengewoon opvallend” dat een NAVO-lidstaat overweegt een ander NAVO-land te annexeren. Hij waarschuwt dat dit een bedreiging vormt voor de stabiliteit en samenhang binnen het bondgenootschap.

Cyprus 1974

De Kruif herinnert eraan dat een conflict tussen twee NAVO-landen slechts één keer eerder is voorgekomen, tijdens de Turkse invasie van Cyprus in 1974. Mocht Trump daadwerkelijk een aanval uitvoeren op Groenland, en daarmee op NAVO-partner Denemarken, dan zou Artikel 5 in werking treden. “Een aanval op één is een aanval op allen”, legt De Kruif uit op BNR. Dit zou betekenen dat Europa en Canada lijnrecht tegenover de Verenigde Staten komen te staan. “Dat zou een bizarre situatie zijn, ik denk ook niet dat het zover komt.”

Bron: BNR