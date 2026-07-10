Roemeense jongen (14) dwong Nederlands meisje zichzelf te snijden

AMSTERDAM (ANP) - Een 14-jarige jongen uit Roemenië heeft een Nederlands minderjarig meisje gedwongen zichzelf te snijden en teksten met haar eigen bloed op een muur te schrijven, zogeheten bloodwalls. Ook dwong hij haar zijn naam te kerven in haar lichaam en haar eigen huisdier te doden. De rechtbank Amsterdam heeft de Roemeense jongen vrijdag veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De jonge verdachte moedigde het slachtoffer daarnaast aan om zichzelf te proberen te verhangen en van dit alles beeldmateriaal aan hem te sturen. Om dat te bereiken dreigde hij met openbaarmaking van seksueel getint beeldmateriaal en beelden van een poging tot zelfdoding. Volgens de rechtbank voerde hij dit dreigement ook uit door beelden naar haar familie en oud-klasgenoten te sturen via WhatsApp en Snapchat.

Volgens de rechtbank wilde de Roemeen toetreden tot het Com-netwerk, een wereldwijd onlinenetwerk waarbij extreem en grensoverschrijdend geweld tegen slachtoffers wordt aangemoedigd en genormaliseerd. Door de Com-groep werd de jongen aangemoedigd steeds extremer beeldmateriaal van het slachtoffer te delen. "De jongen lijkt zich geen rekenschap te hebben gegeven van de gevolgen voor het jonge meisje. Dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk."

Roblox

Het meisje ontmoette de Roemeense jongen in oktober vorig jaar op het spelplatform Roblox. De rechtbank heeft hem ook veroordeeld voor verkrachting van het meisje, omdat hij haar via de webcam seksuele handelingen liet uitvoeren.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongen tevens van mishandeling van drie andere slachtoffers. Een van hen woont in het Verenigd Koninkrijk en van de andere twee is de identiteit onbekend gebleven. Daar kan de rechtbank in Nederland niet over oordelen.