Roemenen na geschrapte verkiezingen opnieuw naar de stembus

BOEKAREST (ANP) - Roemenië houdt opnieuw presidentsverkiezingen, nadat de uitslag van de stemronde in november vorig jaar ongeldig was verklaard. De autoriteiten spraken van Russische inmenging en besloten dat de hele stembusgang over moest. Om 06.00 uur openden de stemlokalen.

Ruim vijf maanden geleden won de pro-Russische Calin Georgescu onverwacht de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Hij was tot dat moment vrijwel onbekend, maar volgens de Roemeense veiligheidsraad had hij geprofiteerd van een georganiseerde campagne op TikTok. De rechts-radicale kandidaat stelde geen cent te hebben uitgegeven aan de campagne en ontkende banden met de Russen.

Georgescu was razend over het schrappen van de uitslag en zijn aanhangers gingen de straat op. De woede werd nog verder aangewakkerd toen de kiescommissie besloot dat Georgescu niet mag meedoen aan de nieuwe verkiezingen. Hij heeft inmiddels zijn steun betuigd aan George Simion, een rechtse nationalist die aan kop gaat in de peilingen. Die 38-jarige politicus is net als Georgescu zeer actief op TikTok en kritisch op de Europese Unie.

Vijf jaar

Om in de eerste ronde al verkozen te worden, heeft een kandidaat 50 procent van de stemmen nodig. Als dat, zoals verwacht, niet lukt, volgt er twee weken later een tweede ronde. Daarin nemen de twee kandidaten met de meeste stemmen het tegen elkaar op.

De Roemeense president wordt gekozen voor een termijn van vijf jaar. De president heeft weinig invloed op het binnenlandse beleid, maar wel op het buitenlandse beleid en defensie. Hij of zij vertegenwoordigt het land ook op toppen van bijvoorbeeld de NAVO en de Europese Unie, waar Roemenië allebei lid van is.