Roetdeeltjes en brandresten bij nablussen brand Middelharnis

MIDDELHARNIS (ANP) - Tijdens het gecontroleerd uitbranden en nablussen van een oude zeilmakerij aan de Westhavendijk in Middelharnis zijn roetdeeltjes en brandresten in de omgeving terechtgekomen. Dat meldt de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio adviseert contact met de roetdeeltjes en brandresten te vermijden en de deeltjes en resten alleen met handschoenen op te pakken. Ook wordt aanbevolen gewassen uit de moestuin te schillen of te wassen.

In het gebied rondom de brand werden twee NL-Alerts verstuurd waarin werd gewaarschuwd voor de rook.