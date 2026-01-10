ECONOMIE
Uitbater Zwitsers café erkent dat nooduitgang op slot was

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 16:29
bijgewerkt om zaterdag, 10 januari 2026 om 16:34
De eigenaar van het door brand getroffen café in Crans-Montana, Jacques Moretti, heeft volgens Zwitserse media toegegeven dat de nooduitgang beneden van binnenuit op slot was gedaan. Moretti zou dit vrijdag tegen onderzoekers van justitie hebben gezegd. Hij zei volgens media dat hij niet weet waarom de deur op slot is gedaan.
De brand op oudejaarsavond geldt in Zwitserland als een nationale ramp. Er kwamen veertig vooral jonge mensen om het leven en er raakten meer dan honderd cafébezoekers zeer ernstig gewond. Meer dan tachtig slachtoffers liggen nog in ziekenhuizen.
Moretti heeft volgens de berichten gezegd dat hij na de brand de nooduitgang van buitenaf opende en toen zag dat inmiddels verbrande mensen vergeefs hadden geprobeerd naar buiten te komen. Hij zou ook hebben gezegd het plafond in de ruimte met schuimplastic te hebben behangen als geluidswering. Het grootste deel van het café was in een voormalige kelder. De brand ontstond daar toen het plafond vlam vatte.
