Roken en vapen op Belgische terrassen verboden vanaf 2027

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 17:22
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Per 1 januari 2027 komt er een verbod op roken en vapen op en bij terrassen in België, meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Ook wordt roken in zogeheten rookkamers, zoals in cafés, luchthavens en shishabars niet meer toegestaan.
"Met deze maatregelen voorkomen we dat kinderen en volwassenen ongewild schadelijke sigarettenrook moeten inademen en zorgen we ervoor dat mensen niet in de verleiding worden gebracht om een sigaret op te steken. Zien roken, doet roken", zei minister Vandenbroucke.
In het regeerakkoord van begin dit jaar was al afgesproken dat er een rookverbod op terrassen zou komen. Oorspronkelijk was afgesproken dat het verbod in 2026 werd ingevoerd. De ministerraad heeft echter besloten het verbod in 2027 in te laten gaan, zodat er meer tijd is voor bijvoorbeeld horecaondernemers om zich erop voor te bereiden.
