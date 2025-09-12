ECONOMIE
Amsterdamse AEX-index gaat met winst weekend in

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 17:50
anp120925156 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst het weekend ingegaan, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van een dag eerder. Het sentiment onder beleggers op het Damrak werd vooral gesteund door de nieuwe recordstanden op Wall Street.
De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 908,89 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 897,86 punten. De aandelenmarkten in Frankfurt en Parijs waren vrijwel onveranderd. Londen zakte 0,2 procent.
De recordopmars op Wall Street wordt mede gestuwd door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank volgende week gaat beginnen met het verlagen van de rente om de economie van de Verenigde Staten te steunen. De Federal Reserve neemt komende woensdag een rentebesluit. Mogelijk volgen dan later dit jaar meer renteverlagingen door de Fed.
