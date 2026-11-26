AMSTERDAM (ANP) - De drie roltrappen naar de sporen 2 en 3 van station Bijlmer ArenA in Amsterdam zijn sinds donderdag buiten werking gesteld. Dat is nadat afgelopen zondag acht mensen gewond raakten toen een stilstaande roltrap waarop mensen liepen, plotseling in beweging kwam. Twee slachtoffers raakten zwaargewond.

ProRail meldt donderdag nog geen uitkomsten van het lopende onderzoek naar het onverwachts in beweging komen van de roltrap. Volgens het bedrijf is één van de drie roltrappen naar spoor 2 en 3 donderdag buiten dienst gesteld vanwege gepland onderhoud, de tweede "naar aanleiding van het incident" en de derde uit voorzorg. Bij die laatste roltrap is "speling" geconstateerd, aldus ProRail.

De roltrappen naar de sporen 1, 6, 7 en 8 worden ook uit voorzorg buiten dienst gesteld. Ze worden "vergrendeld", zodat ze wel beloopbaar zijn. "Op drukke momenten wordt crowd control ingezet om de reizigersstromen op station Bijlmer ArenA in goede banen te leiden", aldus ProRail.