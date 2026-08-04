ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rome geeft 100 miljoen euro voor schadeherstel na beving Napels

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 1:16
anp050826001 1
ROME (ANP) - De Italiaanse regering gaat 100 miljoen euro besteden aan schadeherstel in de buurt van Napels na de aardbeving afgelopen vrijdag, meldt de betrokken minister van Bescherming Bevolking, Nello Musumeci. De beving had een kracht van 4.7 en veroorzaakte vooral schade in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels.
Volgens de brandweer zijn daarbij 395 woningen onbewoonbaar geworden en is ook aan andere panden schade. Zevenhonderd mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden.
De minister meldt dat inmiddels 568 geëvacueerden een onderkomen hebben gevonden en dat er nog 128 wachten in hotels.
Ten westen van Napels is een vulkanisch gebied dat geen zichtbare berg kent. Het is een vulkanisch terrein met kleine kraters waar soms ook bevingen zijn. Het gebied heet Campi Flegrei en ligt in de gemeente Pozzuoli. Bij Napels staat ook de vulkaan Vesuvius die voor seismische activiteiten zorgt.
loading

POPULAIR NIEUWS

knmi waarschuwt met code oranje voor onweer hagel en windstoten1688869254

Onweer op komst? Dit zijn de apparaten waarbij je écht de stekker eruit moet trekken (en welke gewoon kunnen blijven zitten)

shutterstock_1818500471

Jij met pensioen, je partner nog niet: dit gebeurt er financieel

shutterstock_2556600753

Zo werkt de nieuwe generatie airco’s: koelen zonder koudemiddel

AA26knLs

De virale toiletpapiertruc tegen muggen: leuk knutselwerk, geen bescherming

shutterstock_1727426053

Zo maak je thuis de perfecte iced coffee (zonder verwaterde smaak)

103856132_m

Zit het geheugen van je Android-telefoon propvol, terwijl je al maanden aan het opruimen bent? Dit zijn de verborgen prullenbakken die je vergeet te legen

Loading