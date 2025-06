Rook van brand Middenbeemster trekt richting woonwijken en A7

MIDDENBEEMSTER (ANP) - De rook van de grote brand die sinds de nacht woedt in een bedrijfspand aan de Insulindeweg in het Noord-Hollandse Middenbeemster trekt richting het dorp Neck en de A7, waarschuwt de veiligheidsregio. Omdat de rook over meerdere woonwijken trekt, is een tweede NL-Alert verstuurd.

De brand brak rond 02.00 uur uit. Kort daarna werd een eerste NL-Alert verstuurd om inwoners van Middenbeemster te waarschuwen voor de rook. De veiligheidsregio verwacht dat het blussen nog uren gaat duren. Brandweerkorpsen uit meerdere veiligheidsregio's helpen bij het blussen.