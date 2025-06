Doden bij grote Israëlische militaire operatie in Nablus

NABLUS (ANP/AFP) - Bij een grootschalige militaire operatie van Israël op de Westelijke Jordaanoever zijn minstens twee Palestijnen gedood in de bezette stad Nablus.

Het Israëlische leger zei dat troepen het vuur openden en twee Palestijnen "uitschakelden" die hadden geprobeerd het wapen van een soldaat te stelen toen de "anti-terroristische operatie" aan de gang was. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zei door Israël op de hoogte te zijn gesteld van de dood van Nidal en Khaled Amira.

Het Israëlische leger zei verder dat vier soldaten lichtgewond raakten bij de aanval.

Israël begon dinsdag een grootschalige militaire operatie in Nablus, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Kort na middernacht reden tientallen militaire voertuigen de stad binnen, nadat de avond ervoor een avondklok was afgekondigd.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Gaza in oktober 2023 is ook het geweld op de Westelijke Jordaanoever toegenomen. Het gebied is sinds januari doelwit van de Israëlische militaire operatie Iron Wall.