ROTTERDAM (ANP) - Bij een steekincident in de nacht van zondag op maandag is rond 03.00 uur een man ernstig gewond geraakt. Dat meldt Politie-eenheid Rotterdam op X. Het steekincident vond plaats in een woning in de straat Schoonegge in de Rotterdamse wijk Charlois.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. In de woning is een vrouw aangehouden. De politie spreekt met getuigen en onderzoekt wat er is gebeurd.