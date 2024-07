Oppositie Venezuela tegen kiezers: controleer tellen van stemmen

CARACAS (ANP) - Oppositieleider María Corina Machado heeft kiezers in Venezuela opgeroepen om, na het uitbrengen van hun stem bij de verkiezingen in het land op zondag, aanwezig te blijven in de stembureaus. Ze wil dat de kiezers dit doen om zelf het tellen van de stemmen te kunnen controleren in de "beslissende uren" na het sluiten van de stembussen. De angst voor fraude bij de verkiezingen in Venezuela is enorm.

Machado herinnerde de kiezers eraan dat het tellen van de stemmen wettelijk gezien openbaar dient te zijn en riep daarom "alle Venezolanen op om in hun stembureaus te blijven... en waakzaam te blijven".

De zittende president Nicolas Maduro (61) wil een derde termijn van zes jaar veiligstellen. Maar onafhankelijke opiniepeilingen suggereren dat de verkiezingen zondag weleens een einde zouden kunnen maken aan de al 25 jaar durende politiek van "Chavismo" in het land. Met die naam wordt de populistische beweging aangeduid die werd gestart door Maduro's socialistische voorganger en mentor, Hugo Chavez, voordat die in 2013 overleed.

Nooit eerder was de druk op Maduro om te vertrekken zo groot als rond deze verkiezingen. De oppositie staat in de peilingen ver voor. In het olierijke en ooit relatief welvarende Venezuela is het Bruto Binnenlands Product in de elf jaar dat Maduro aan de macht is dan ook met maar liefst 80 procent gekrompen. Meer dan 7 miljoen van de 30 miljoen Venezolanen zijn als gevolg van de gegroeide armoede geëmigreerd.

Maduro wordt ervan beschuldigd politieke tegenstanders op te sluiten, de oppositie te intimideren en het land op autoritaire wijze te regeren. Analisten denken dat de president een eventueel verlies niet zal toegeven en dat hij zal proberen de uitslag te manipuleren. Maduro heeft gewaarschuwd voor een "bloedbad" indien hij verliest. De baas van de autoriteit die toeziet op de verkiezingen bestempelde de oppositie bovendien al als "vijanden van Venezuela".