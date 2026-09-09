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Rouwstoet koning Harald aangekomen bij Domkerk

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 13:11
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OSLO (ANP) - De rouwstoet rond de uitvaart van de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. Bij aankomst werden koning Haakon en de overige leden van de Noorse koninklijke familie welkom geheten door de bisschop van Oslo, Sunniva Gylver, en Olav Fykse Tveit, de leider van de Noorse kerk.
De familie ging daarna de kerk in om hun plek op te zoeken. Ook de rest van de rouwstoet, met daarin staatshoofden en talloze vertegenwoordigers van monarchieën, volgde daarna.
Vlak voor 13.00 uur werd de kist met daarin het lichaam van koning Harald de Domkerk binnengedragen. Dat gebeurde door een speciaal getraind regiment van de koninklijke garde.
De afscheidsdienst begint met een minuut stilte. Tijdens de plechtigheid is ook veel ruimte voor muziek, en wordt er gebeden. De Zweedse kroonprinses Victoria, peetdochter van Harald, leest een gebed voor.
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