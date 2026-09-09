ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shelton genoot van 'episch gevecht' met Alcaraz op US Open

Sport
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 13:07
anp090926125 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Ben Shelton was fysiek gesloopt na zijn 'epische gevecht' met titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale van de US Open, maar de Amerikaanse tennisser noemde het ook "zonder twijfel mijn leukste wedstrijd ooit". De 23-jarige Shelton stak na een viereneenhalf uur durende partij om half vier 's nachts zijn armen in de lucht als winnaar van een vijfsetter.
"Ik doe het voor de mensen op de tribunes. Of het nu om mijn coach gaat, of mijn team, mijn vrienden en familie of al die mensen uit New York die hier tot diep in de nacht zijn gebleven en tot het einde mij bleven aanmoedigen: zij hielden mij op de been", aldus Shelton, die niets dan lof had voor zijn Spaanse tegenstander. "Carlos is op zijn 23e al een van de grootste kampioenen in onze sport en liet ook nu weer ongelooflijke dingen zien. Het is eigenlijk altijd leuk om tegen hem te spelen, maar dit was veruit de leukste keer."
Shelton treft in de halve finale zijn landgenoot Frances Tiafoe. De laatste Amerikaanse winnaar van de US Open was Andy Roddick in 2003.
loading

POPULAIR NIEUWS

variabele hypotheekrente populairder nu lenen duurder wordt1669287380

Strengere regels aflossingsvrije hypotheek: dit gebeurt er als jouw looptijd afloopt

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

In-the-middle-of-a-Breakdown-lies-a-Breakthrough-In-the-middle-of-Difficulty-lies-Opportunity-Cropped-1024x576

Bekende influencer overlijdt aan penisvergroting, familie begraaft hem in peperdure gouden kist

box3-geldkist

Gepensioneerd met spaargeld? De koopkrachtplus van 0,5% geldt waarschijnlijk niet voor jou

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

shutterstock_1827266222

Psychisch geweld: deze tien zinnen hoor je vlak voordat iemand jou wil manipuleren

Loading